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A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı

15.02.2022 22:26
A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 23 Şubat Çarşamba günü İzmir'de Sırbistan ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri H Grubu müsabakasının hazırlıklarına başladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 23 Şubat Çarşamba günü İzmir'de Sırbistan ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri H Grubu müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan ay-yıldızlı ekip, 21 Şubat Pazartesi gününe kadar İstanbul'da antrenman yapacak ve ardından İzmir'e gidecek.

Grubunda topladığı 7 puanla 4. sırada yer alan millilerin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone).

Defans: Kezban Tağ, Ece Tekmen, Gülbin Hız (ALG Spor), Büşra Kuru (Neiderkirchen), Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Dilan Yeşim Taşkın (Neulengbach), Meltem Karadağ (Recklinghausen), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget).

Orta Saha: Ebru Topçu, İlayda Civelek, Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Elif Keskin, Sedanur İncik, Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş Vodafone), Didem Dülber (Galatasaray Hepsiburada), Derya Arhan (WULF Z Fatih Karagümrük), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam).

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş Vodafone), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada), Miray Cin (Duisburg).

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Sırbistan, Futbol, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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