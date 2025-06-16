A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da sahne alacak.
2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da mücadele edecek. İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan milliler, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Belçika ile mücadele edecek.
Millilerin ikinci hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye- Brezilya - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'da - Son Dakika
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