Salon: Hong Kong Kolezyum
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sumie Myoi (Japonya)
Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Wu, Yuan (Mengjie Wang, Ni, Zheng, Zhang, Xu)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Tuğba İvegin, Beyza Arıcı)
Setler: 21-25, 17-25, 25-21, 25-23, 15-13
Süre: 110 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Çin'e 3-2 yenildi.
Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.
Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 3. maçında Çin'e 3-2 mağlup oldu. - Son Dakika
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