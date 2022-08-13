Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

13.08.2022 21:22
Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcularından Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu beğeni topladı. Güzel voleybolcunun fotoğrafına kısa süre içerisinde çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın güzel sporcuları sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Takımın güzel oyuncuları arasında yer alan Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın paylaştığı pozlar sık sık gündem oluyordu ancak bu sefer bambaşka bir isim paylaştığı pozla sosyal medyayı salladı.

DERİN DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

A milli takımın smaçörü Tuğba Şenoğlu, Instagram hesabından derin dekolteli bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Şenoğlu, pozunun altına ise bir emoji koydu. Güzel sporcunun fotoğrafına kısa süre içerisinde çok sayıda övgü dolu yorum geldi.

İşte Tuğba Şenoğlu'nun o pozu:

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Tuğba Şenoğlu, Hande Baladın, Zehra Güneş, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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