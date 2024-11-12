TFF: " Ferdi Kadıoğlu, sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'da Kadro Değişikliği - Son Dakika
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