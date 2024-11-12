A Milli Takım'da Kadro Değişikliği - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım'da Kadro Değişikliği

Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı, Eren Dinkci ve Yasin Özcan A Milli Takım'a dahil edildi.

12.11.2024 15:44
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TFF: " Ferdi Kadıoğlu, sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'da Kadro Değişikliği - Son Dakika

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