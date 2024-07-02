A Milli Takım için millet bahçesi coşkusu - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım için millet bahçesi coşkusu

Sakaryalılar, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya maçını millet bahçesinde heyecanla izledi. İlk dakikada gelen golle sevince boğuldular.

02.07.2024 22:42
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- A Milli Takım için herkes tek yürek oldu

İlk dakikada gelen golle millet bahçesi gol sevinciyle yıkıldı

SAKARYA - A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile oynadığı maçı Sakaryalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin millet bahçesine kurduğu dev ekranda coşku ile izledi. İlk dakikada Merih Demiral'ın golüyle vatandaşlar, sevince boğuldu.

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın maçları büyük heyecana sahne oluyor. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nın maçı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı ilçesinde bulunan millet bahçesine dev bir ekran kurdu. Sakaryalı futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden millet bahçesinde tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran Sakaryalılar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti. Ayrıca, karşılaşma sırasında vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çay ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Vatandaşlar ilk dakikada Merih Demiral'ın golüyle millet bahçesi gol sevinciyle yıkıldı.

Kaynak: İHA

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