A Milli Takım İzlanda ile Karşılaşacak

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A MİLLİ Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella , "Grup için anahtar bir maç. İzlanda 'nın burada bize karşı tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz. Sonuçlara bakmaksızın söylüyorum, tarih bizden yana olmasa da neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Saha şartları ve atmosferden kaynaklı zorluklar olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Şartlara çok çabuk adapte olmalıyız, kendi özelliklerimizle bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculardan Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu. Saha şartları ve atmosferden kaynaklı zorluklar olabileceğini fakat bunlara da çok çabuk adapte olmak gerektiğini dile getiren Vincenzo Montella, "Grup için anahtar bir maç. İzlanda'nın burada bize karşı tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz. Sonuçlara bakmaksızın söylüyorum, tarih bizden yana olmasa da neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Saha şartları ve atmosferden kaynaklı zorluklar olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Şartlara çok çabuk adapte olmalıyız, kendi özelliklerimizle bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz bu şartlarda oynamaya daha alışık ama bu bizim için bir bahane değil. En fazla rüzgar bizi rahatsız edebilir, o da beni en çok rahatsız eden konudur" yorumlarında bulundu.

İzlanda maçının kadrosunda rotasyon yapılacak mı sorusunu cevaplayan Montella, "Ben de bu konuyu düşünüyorum, kadroda düşündüğümden daha az değişiklik olabilir. Son bir antrenmanımız daha var. Yarın son kararımızı vereceğiz" diye konuştu.

'FİZİKSEL TAKIM OLDUKLARINI BİLİYORUZ'

İzlanda'nın duran toplarda etkili olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Karşımızda organize bir takım bekliyorum, iki farklı baskı uygulayabiliyorlar. Galler maçında ilk yarıda biraz daha yumuşak, ikinci yarıda temaslı baskı kuran bir takım olduklarını gördük. Fiziksel takım olduklarını biliyoruz. Özellikle kendi evlerinde korner ve taç atışlarında etkili oluyorlar" yorumlarında bulundu.

'ATAKAN ÖZELLİKLERİ BELİRGİN BİR FUTBOLCU'

A Milli Takım kadrosunda ilk kez yer alan Atakan Karazor hakkında ise Vincenzo Montella, şu yorumlarda bulundu:

"Atakan özellikleri belirgin bir futbolcu. Zeki bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı adapte olacak. Bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük. Kompakt hızlı paslaşmalarda kendi özellikleri belirgin bir futbolcu. Sade uzun paslarda biraz sıkıntı çekebilir."

ORKUN KÖKÇÜ: İLKİ BAŞARAN JENERASYON OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Karşılaşma öncesinde rahat olduklarını dile getiren milli futbolcu Orkun Kökcü, "Bu maç öncesinde rahatız, bu zamana kadar iyi performanslar gösterdik, iyi sonuçlar aldık. Yarın da ilki başaran jenerasyon olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'BENFICA'DA DA TAM BİR MİLLİ TAKIM HİSSİ OLDU'

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gelmesinin kendi performansı açısından iyi olduğunu dile getiren 23 yaşındaki orta saha, "Kerem'in gelişi ikimiz açısından iyi oldu. Kerem muhteşem bir oyuncu, onu uzun zamandır tanıyorum. Benfica'da da tam bir milli takım hissi oldu. Kerem dışında da bir tane daha oyuncu var Zeki, o da Türkçe koşuyor. Üçlü Türkçe konuşanlar grubu yaptık. Kerem'in gelişi benim performansım açısında da iyi oldu. Bu sene kendimi daha da evde hissediyorum. Performanslar artıyor, umarım daha da devamı gelir. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edebiliriz" diye konuştu.

'BEN BU TEMPOYU AĞIR HİSSETMİYORUM'

Artan maç trafiğinin kendisini etkilemediğini ifade eden Orkun Kökçü, "Daha genç bir oyuncuyum, 23 yaşındayım. Ben bu tempoyu ağır hissetmiyorum. Daha çok maç oynadığımda kendimi daha hazır hissediyorum. Hemen hemen her maç oynuyorum, 3 günde bir maç oluyor. Benim için daha iyi, performansımın arttığını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.