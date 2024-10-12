A Milli Takım İzlanda'ya Gitti

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- A Milli Futbol Takımı, Samsun'dan İzlanda'ya doğru yola çıktı

SAMSUN - Karadağ maçının ardından Samsun'da konaklayan A Milli Futbol Takımı, otelden ayrılarak İzlanda'ya doğru yola çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı geceyi Samsun'da geçirdi. Sabah saatlerinde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde antrenman yapan ay-yıldızlılar, daha sonra konakladıkları otele döndü. Vincenzo Montella yönetiminde 3 gündür Samsun'da bulunan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında karşılaşacakları İzlanda karşılaşması öncesinde bu ülkeye gitmek için Samsun'da konakladığı otelden ayrıldı. Ay-yıldızlı kafile otobüsle Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gitti.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan özel uçakla İzlanda'ya 7 saatlik uzun bir yolculuk yapacak A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te 3 maçta 4 puanı bulunan İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye'nin ise mücadele öncesinde 3 maçta 7 puanı bulunuyor.