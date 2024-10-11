A Milli Takım Karadağ ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım Karadağ ile Karşılaşıyor

A Milli Takım Karadağ ile Karşılaşıyor

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile Samsun'da kritik bir maça çıkıyor.

11.10.2024 23:02
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A MİLLİ Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki üçüncü maçında Karadağ ile mücadele edecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak.

Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcılıklarını Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu. Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

Galler maçında gördüğü kırmızı kartla İzlanda maçında oynamayan Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımda yerini alacak. Ay-yıldızlı ekipte sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan İsmail Yüksel ve Mert Günok'un yerine kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım da izledi.

KARADAĞ İLE 5'İNCİ RANDEVU

Bugüne kadar Türkiye ile Karadağ 4 kez karşı karşıya geldi. Türkiye ile Karadağ arasında oynanan 4 maçın 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Türkiye'nin 7 gölüne, Karadağ 5 golle cevap verdi. A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

TRAMVAYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Samsun Büyükşehir Belediyesi, saat 18.00'den itibaren maça gidecek taraftarlara tramvayla ücretsiz 19 Mayıs Stadı'na gideceğini duyurdu. Trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenilmemesi adına taraftarların 19 Mayıs Stadı'na özel araçları yerine toplu taşıma kullanarak gelmesi tavsiyesinde bulunuldu.

MİLLİ TAKIM KAPALI GİŞE OYNAYACAK

Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerine tüm taraftarlar ilgi gösterirken 33 bin 919 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletler tükendi.

Mücadeleye Türkiye; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle başladı.

Karadağ ise; Igor Nikic, Adam Marusic, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Andrija Vukcevic, Driton Camaj, Marko Bakic, Edvin Kuc, Vladimir Jovovic, Stevan Jovetic ve Nikola Krstovic 11'iyle sahada yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Karadağ ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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