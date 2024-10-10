A Milli Takım, Karadağ Maçı İçin Hazır

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı öncesi Samsun - Çarşamba Havalimanı'ndan karşılaşmanın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na geldi. Milli takım heyeti statta yürüyüş yaptı. Karadağ Milli Takımı da antrenman yaparak maç saatini beklemeye başladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta yarın Samsun'da oynayacağı Karadağ maçı öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yürüyüş yaptı. Yaklaşık 15 dakika stadyumda gezen futbolcular daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
KARADAĞ MİLLİ TAKIMI HAZIRLIKLARNI TAMAMLADI
Karadağ Milli Takımı ise basın açıklamasının ardından Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın kapalı bölümünde Türkiye maçının taktiği üzerine çalışıldı.
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