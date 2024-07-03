AA Çalışanları Avusturya'yı Yenerek Çeyrek Finale Yükselen Milli Takımı AAtölye'de İzledi

Spor

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçı AAtölye'de kurulan ekranda izledi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, bazı yayın yönetmenleri, AA çalışanları ile aileleri ve diğer ilgililer, maçı izlemek için genel müdürlükteki AAtölye'ye geldi.

Müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulunan AA çalışanları, heyecanla karşılaşmayı izleyerek, Milli Takım'ın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

AA çalışanları ayrıca Türkiye'nin maçtan galip gelmesinin ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla tezahüratta bulundu.