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AB Projesi Adana'da Başladı

AB Projesi Adana\'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Adana'da AB Gençlik Projesi'nin açılışında konuştu.

17.04.2025 16:47
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Projesi'nin Adana'daki programının açılışına katıldı.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 21 ülkeden 45 kişinin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, yabancı katılımcıları ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Teknolojinin olumlu olduğu kadar aynı zamanda etik kavramlarını da içermesi gerektiğine inandıklarını belirten Koçoğlu, şöyle konuştu:

"Teknolojiye yön veren, onu anlamlı kılan insanlardır. Gerçek liderliğin algoritmalarla olmadığını düşünüyorum. Bu proje sadece teknik bir eğitimden ibaret değildi. Atölyelere de katıldınız ve bizlerin de bir kısım öğretileri olmuş oldu. Arka planda belki kültürel farklılıklarımız var fakat gelecek hayallerimizin bir olduğunu düşünüyorum. Bu liderlik yolunda da bir ilk adım oluyor. Yapay zekanın getirdiklerini değerlendirdik ama aynı zamanda etik değerlerimizden, insani duruşumuzdan ve topluma duyarlılığımızın da ne kadar vazgeçilmez olduğunu yine birlikte müşahede ettiğimize inanıyorum. Teknolojiyi sadece anlamakla kalmayıp anlamlı kılmayı başardık. Veri yönetmenin yanı sıra insanla bağ kurmayı yine öğrendik. Dijital becerilerin yanında ahlaki sorumluluğu güçlü tutmanın yine birlikte ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Hepinizi gayretlerinizden ötürü tebrik ediyorum."

Yan yana durmaya devam edeceklerini ifade eden Koçoğlu, "Daha adil bir dünya için mazlumların yanında olmak, haksızlığa karşı hep birlikte durabilmek için nice farklı ortamlarda buluşmayı diliyorum. Yine yollarımızın kesişeceğine inanıyorum." dedi.

Koçoğlu, katılımcılara çeşitli hediyeler vererek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Proje kapsamında 21 Nisan'a kadar devam edecek etkinliklerde katılımcılara yapay zeka destekli liderlik becerileri kursu verileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Safa Koçoğlu, Teknoloji, Gençlik, Eğitim, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AB Projesi Adana'da Başladı - Son Dakika

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