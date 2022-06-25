Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Konyaspor 'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, gece geç saatlerde Konya'dan İstanbul'a geldi. Bardakcı daha sonra kendisini bekleyen araçla İstanbul Havalimanı 'ndan ayrıldı.

Kaynak: İHA

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.