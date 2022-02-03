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Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendiriyor - Son Dakika

Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendiriyor

03.02.2022 12:47
Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendiriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bakesetas, Abdulkadir Ömür ve Hamsik'in tedavilerinin devam etmesi üzerine Kasımpaşa maçında sahaya süreceği ilk 11'i şekillendiriyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bakesetas, Abdulkadir Ömür ve Hamsik'in tedavilerinin devam etmesi üzerine Kasımpaşa maçında sahaya süreceği ilk 11'i şekillendiriyor.

Süper Lig'de Galatasaray galibiyeti sonrası lige verilen arada mesaisini sürdüren Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ederken, Bakasetas, Abdulkadir Ömür ve Hamsik'in tedavileri nedeniyle takımdan ayrı kalmaları teknik direktör Abdullah Avcı'yı sahaya süreceği ilk on birde yeni arayışlara itti. Lige verilen arada kurmaylarıyla birlikte oyuncuların performanslarını değerlendiren deneyimli çalıştırıcının, sakatlıklar dışında takımın genel durumdan memnun olduğu belirtildi.

Mevcut oyuncu kadrosuna katılan yeni isimlerin takımla birlikte ortaya koyduğu çalışma temposundan memnun olan deneyimli Avcı, Kasımpaşa maçıyla başlayacak zorlu süreçte her oyuncusunu hazır hale getirmeye çalışıyor. Bakasetas, Abdulkadir Ömür ve Hamsik'in tedavilerinin sürmesi üzerine her olasılığı düşünen deneyimli çalıştırıcı ara sonrası sahaya süreceği ilk 11 üzerinde de titiz bir çalışma yürütüyor. Bakasetas'ın oynama ihtimali düşük olurken, Hamsik ve Ömür'ün ise maç günü durumlarına son kez bakacak olan Avcı, alternatif planı devreye sokacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yabancı sınırlaması nedeniyle de kadro planlamasını buna göre yapacak. Orta sahada mecburi değişimlere girecek olan Avcı'nın, bazı oyuncuların pozisyonlarını durumlarına göre şekillendirmesi bekleniyor. Muhtemel Bakasetas ve Abdulkadir Ömür'ün yokluğunda ise son haftalarda olumlu sinyaller veren Yunus Mallı gelişmesi de yaşanması ihtimaller arasında. Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan (Denswill), Hugo, Puchacz, Siopis (Hamsik), Dorukhan, Visca, Yunus Mallı (Abdulkadir Ömür), Nwakaeme ve Cornelius şeklinde bir kadro değerlendirmesinde bulunması bekleniyor. - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendiriyor - Son Dakika Spor


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