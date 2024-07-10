Abdullah Avcı: Oyun organizasyonunu uygulamaya çalıştığımız için memnunum - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Oyun organizasyonunu uygulamaya çalıştığımız için memnunum

Abdullah Avcı: Oyun organizasyonunu uygulamaya çalıştığımız için memnunum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Szeged Csanad'ı yendikleri hazırlık maçında oyun organizasyonunu uygulamaya çalıştıkları için memnun olduklarını söyledi. Avcı, takımın performansından ve oyuncuların adaptasyon sürecinden de memnun olduğunu belirtti. Avcı ayrıca, Trabzonspor'un karakteriyle yarışacağını ve doğru zamanda transfer açıklamalarının yapılacağını ifade etti.

10.07.2024 22:57
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Macaristan'ın ikinci lig ekiplerinden Szeged Csanad'ı 2-1 yendiği karşılaşmada oyun organizasyonunu uygulamaya çalıştıkları için memnun olduklarını, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Avcı, sezon hazırlıklarının 3. haftasında ilk kez hazırlık maçı oynadıklarını belirterek, "Karışık kadrolarla 45'er dakika oynamayı uygun gördük. Performans departmanının fiziksel verilerini ve sakatlık risklerini düşünerek öyle bir karar aldık. Çok sıcak bir hava vardı." dedi.

Szeged Csanad karşısında oyunun son bölümünün çok iyi geçtiğini ifade eden Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oyun organizasyonunu uygulamaya çalıştık. Kenarları sağlıklı kullandık ama ilk yarıda yapamadığımız şeyler var. Ceza sahasına girme, orada çoğalmayla ilgili veya girdiğimizde sonuçlandırmayla ilgili final pası konusunda sıkıntılar vardı. Maçın genelinde 10-12 pozisyona girmiş olabiliriz. İkinci yarıda biraz daha baskılı oynadık. Kaybettiğimiz yerde bir daha aldık. Bu sefer değerlendirme oldu. Çalıştıklarımızın resmini görebilmek sahada bizi mutlu ediyor. Tekrar yaptıkça sonuçlanacaktır. Hazırlık maçı da olsa kazanmak değerlidir. Bugün oyun organizasyonunu uygulamaya çalıştıkları için memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz."

Avcı, karşılaşmada forma giyemeyen Nwakame'nin fiziksel durumuna ilişkin de "Nwakaeme ile ilgili performans departmanı çalışıyor. Yarından itibaren büyük ihtimalle takımın bütün antrenmanlarına katılacak. Bir aksilik olmazsa bir sonraki maçta ona da süre verilecek. Planlı şekilde gidiyoruz. Sakatlık olmadan herkesi götürmeye çalışıyoruz. Nwakaeme'nin durumu iyiye gidiyor. Adaptasyonu çok iyi biz de memnunuz." diye konuştu.

Salih Malkoçoğlu'nun da performansını değerlendiren Avcı, "Salih 19 yaş altı takımının kaptanı. Beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Hem fiziksel hem de taktiksel eksiklikleri var. Bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Birkaç mevkide kullandığım, kullanışlı bir oyuncu. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor, bugün bekte kullandık. Sorumluluk aldı bindirmeler yaptı. Bu beni mutlu ediyor. Aşağıdan çok futbolcunun yukarı gelmesi Trabzonspor camiasının genetiğinde vardır. Bunu biz gerçekleştirirsek üstüne bir şey koyabilirsek ne mutlu. Arif de aynı şekilde. O da önemli işler yapıyor. Umarım böyle artarak devam eder." ifadelerini kullandı.

"Bu aylar çalışma aylarıdır"

Avcı, iyi bir oyuncu gruplarının bulunduğunu dile getirdi.

Grubun iletişiminin çok iyi olduğunu vurgulayan Avcı, "Bu aylar çalışma aylarıdır. Rekabetin içerisine girdiğin zaman bazen inişler çıkışlar olacaktır ama iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. Bu böyle artarak devam edecek. İşimizi en iyi şekilde yapabilmeyi istiyoruz. Kolej havası gerçekçi mi değil mi bilmiyorum ama bugün futbolun geldiği noktada enerjinin, grup menfaatleri, beraber hareket edebilmek şu an itibarıyla öyle gözüküyor. Grupların olduğu yerde inişler çıkışlar muhakkak olacaktır. 50-60 kişinin beraber hareket ettiği bir yerde zaman zaman muhakkak inişler çıkışlar olacaktır. İyi niyetli dengeli bir şekilde devam ediyoruz." dedi.

Bordo mavili taraftarların duygularını çok iyi bildiğini ifade eden Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sabırsız olduklarını da düşünüyorum. Karadeniz insanının yapısında var. Çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Doğru zamanda en yakın zamanda bunu açıklarız. çünkü bazen yaklaşıyorsun bazen uzaklaşıyorsun. Trabzonspor parayla değil karakteriyle yarışacak. Bunu oluşturup öyle devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Oyun organizasyonunu uygulamaya çalıştığımız için memnunum - Son Dakika

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