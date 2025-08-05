Abdullah Yavuz Ertekin Rekor Kırdı

Denizlili Master Atlet Abdullah Yavuz Ertekin, 1500 metrede rüzgar gibi esti. 65 yaş kategorisinde 30 yıldır kırılamayan rekoru 5: 24.47 derecesiyle kıran Ertekin, tarihi bir başarıya imza attı.

02-03 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Masterlar Atletizm Türkiye Şampiyonası, Burhan Felek Atletizm Sahası'nda gerçekleşti. Şampiyonada Denizli ilini temsil eden sporcular, yaş gruplarına göre aldıkları derecelerle kürsüye çıktı. Denizlili Master Atlet Abdullah Yavuz Ertekin, 1500 metrede rüzgar gibi esti. 65 yaş kategorisinde 30 yıldır kırılamayan rekoru 5: 24.47 derecesiyle kıran PAKDOS Kulübü sporcusu Ertekin, tarihi bir başarıya imza attı.

Masterlar Atletizm Türkiye Şampiyonası, Burhan Felek Atletizm Sahası'nda Denizli ilini temsil eden sporcular, yaş gruplarına göre aldıkları dereceler ise; Çetin Çağatay, 65 Yaş kategorisinde; 400 metrede 2'inci, 800 metrede 2'inci, 200 metrede 3'üncü oldu. Mahir Akbaba, 45 Yaş kategorisinde; 400 metrede 1'inci, 4x400 metrede 1'inci, 800 metrede 2'inci oldu. İsmail Aktaş, 35 Yaş kategorisinde; 400 ve 800 metrede 2'inci oldu. Yavuz Ertekin, 65 Yaş kategorisinde; 800 metrede ve bin 500 metrede 1'inci oldu. Fulya Şahin, 54 Yaş kategorisinde; 5 bin metrede 1'inci oldu. - DENİZLİ