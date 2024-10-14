Abdurrahman Karataş Eskrim Federasyonu Başkanı - Son Dakika
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Abdurrahman Karataş Eskrim Federasyonu Başkanı

Abdurrahman Karataş Eskrim Federasyonu Başkanı

Abdurrahman Karataş, Türkiye Eskrim Federasyonu başkanlığına seçilerek yeni projelerle yola çıkacak.

14.10.2024 16:20
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Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Abdurrahman Karataş seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'daki Esenboğa Anadolu Hotel'de gerçekleştirildi.

Genel kurulda başkanlık için Abdurrahman Karataş ile Serkan Kavzan yarıştı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, seçim öncesinde önceki yönetimin faaliyet ve denetim kurulu raporu okunarak (31 ret oyuna karşın) oy çokluğuyla ibra edildi. Yönetimin iki yıllık tahmini bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda kayıtlı 274 delegeden 251'i oy kullandı. Oyların 172'sini alan Abdurrahman Karataş, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Diğer aday Serkan Kavzan 76 oyda kaldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Abdurrahman Karataş, Türkiye Eskrim Federasyonunda 12 yıldır görev yaptığını, birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Sizlerin de katkı ve desteğiyle yeni bir olimpiyat yolculuğuna çıkacağız. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na takım olarak katılmayı, paralimpik oyunlarda ise en az 3 sporcuyla yer alarak altın madalya hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Olimpiyat yolunda nice başarılara hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yarından itibaren tüm paydaşları tek tek ziyaret edeceklerini, hepsinin görüşlerini alacaklarını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Türk eskriminin marka değerini ve sportif başarıları daha da yukarı taşımak için yapmamız gereken büyük projelerimiz var. Ankara'da çalışmalarına başladığımız 10 bin metrekare alan üzerine sporcu eğitim kamp merkezi projemizi de sizlere arz etmek istiyorum. Bu kamp merkezi ulusal ve uluslararası kamp eğitim faaliyetlerini yapabilecek kapasitede olacaktır. Federasyonumuzun organizasyon ve sportif başarılarına katkı sağlayacak bu projemizi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hiçbir kulüp ayrımı yapmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dört yıl boyunca çok çalışmamız ve 2028 Olimpiyatları'na çok sağlam bir şekilde hazırlanmamız lazım."

Karataş, eskrim camiasına ve bütün delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Abdurrahman Karataş'ın yönetiminde Yusuf Barsbuğa, Ahmet Hakan Hayber, Emir Özkurt, Ahmet Kılınç, Bilgehan Baydil, Ilgın Güçlüer Sürekçigil, Bahadır Öztürk, Uğur Dikici, İlker Ilgın ve Yücel Kazancıoğlu yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdurrahman Karataş Eskrim Federasyonu Başkanı - Son Dakika

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