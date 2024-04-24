Abhazya ekibi Spartak Sukhum, Kayseri\'deki Dörtlü Basketbol Dostluk Turnuvası\'na katılacak

Kayseri'de düzenlenecek olan Dörtlü Basketbol Dostluk Turnuvası'na Abhazya ekibi Spartak Sukhum takımı da katılacak. U-15 kategorisinde yapılacak dostluk turnuvasında maçlar 25-27 Nisan tarihleri arasında oynanacak.
Kayseri'de düzenlenen Dörtlü Dostluk Basketbol Turnuvası'na üç Kayseri takımının yanı sıra Abhazya ekibi Spartak Sukhum U-15Kız Basketbol Takımı da katılacak. Karşılaşmalar 25 Nisan'da başlayacak ve 27 Nisan'da tamamlanacak. Turnuvaya Kayseri'den Melikgazi Kayseri Basketbol, KolejsporBasketbol, Hasketbol Spor Kulübü ve Abhazya ekibi Spartak Sukhum U-15 takımı katılacak. Abhazya ekibi Antrenör Nikolay Guramoviç Guşin nezaretinde Kayseri'ye geldi.
Turnuvanın programı ise şu şekilde:
25 Nisan Perşembe
TalasSporSalonu: Spartak Sukhum-Melikgazi Kayseri Basketbol
26 Nisan Cuma
Talas SporSalonu: Spartak Sukhum-KolejsporBasketbol
27 Nisan Cumartesi
SüleymanDemirelSporSalonu: Spartak Sukhum-Hasketbol SK - KAYSERİ
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