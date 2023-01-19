Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Son Dakika
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Aboubakar, Beşiktaş için geliyor

19.01.2023 21:26
Aboubakar, Beşiktaş için geliyor

Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, nihai sonuca ulaşmak üzere.Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcünün bu gece tüm işlemleri bitireceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, nihai sonuca ulaşmak üzere.

Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcünün bu gece tüm işlemleri bitireceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği öğrenildi. Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kaynak: DHA
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Vincent Aboubakar, Wout Weghorst, Al Nassr, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Son Dakika

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