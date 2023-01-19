Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcünün bu gece tüm işlemleri bitireceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği öğrenildi. Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu yarın İstanbul 'a getirmeyi planlıyor.

Kaynak: DHA

Vincent Aboubakar, Wout Weghorst, Al Nassr, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aboubakar, Beşiktaş için geliyor - Son Dakika

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