Aboubakar'dan çok konuşulacak itiraf! Bakın Beşiktaş'a gelmeden önce hangi kulüplerle görüşmüş - Son Dakika
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Aboubakar'dan çok konuşulacak itiraf! Bakın Beşiktaş'a gelmeden önce hangi kulüplerle görüşmüş

24.05.2023 21:44

Beşiktaş'ın Kamerunlu topçusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılara transfer olmadan önce Premier Lig devi Manchester United ve İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile görüştüğünü itiraf etti.

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta mağlubiyet olmayan ve gösterdiği performansla alkış toplayan Beşiktaş'ta takımın en iyilerinden olan Aboubakar, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

DÜNYA DEVLERİNDEN TEKLİF ALDI

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'dan Beşiktaş'a geri gelen Kamerunlu golcü, siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce görüştüğü Avrupa'nın dev kulüplerini açıkladı.

Aboubakar'dan ortalığı sallayacak itiraf! Beşiktaş' a gelmeden görüştüğü kulüpleri duyanlar 'Yok artık' diyor

"MANCHESTER UNİTED VE ATLETİCO İLE GÖRÜŞME HALİNDEYDİM"

Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm" dedi.

SON HAFTALARA DAMGA VURDU

Kamerunlu yıldız, son haftalarda gösterdiği performansla adeta geriye dönüş sinyalleri verdi. Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Aboubakar 12 gol atıp 1 de asist kaydetti.

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Aboubakar'dan ortalığı sallayacak itiraf! Beşiktaş'a gelmeden görüştüğü kulüpleri duyanlar 'Yok artık' diyor Aboubakar'dan ortalığı sallayacak itiraf! Beşiktaş'a gelmeden görüştüğü kulüpleri duyanlar 'Yok artık' diyor

Manchester United, Atletico Madrid, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aboubakar'dan çok konuşulacak itiraf! Bakın Beşiktaş'a gelmeden önce hangi kulüplerle görüşmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aboubakar'dan çok konuşulacak itiraf! Bakın Beşiktaş'a gelmeden önce hangi kulüplerle görüşmüş - Son Dakika
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