Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli\'nde Oynanacak

Kadınlar ve erkeklerde Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları, 8-12 Mayıs tarihlerinde Kırklareli'nde oynanacak.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulübün katıldığı ilk etap sonucu oluşan puan durumu doğrultusunda iki ligde de 6'şar takım, play-off şampiyonluk karşılaşmalarına çıkmaya hak kazandı.
Maçların ardından şampiyon ve 2'nci olan ekipler, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.
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