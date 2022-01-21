Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmen satın alan Acun Ilıcalı, transferde rotasını Türkiye'ye kırdı. Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar ve Karagümrük'ten Pesic'in transferini büyük ölçüde bitirdi.
Allahyar transferinin dışında Miha Zajc için de görüşmeler sürüyordu. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro civarında talebi olmuştu. Ancak Hull City son anda masadan çekildi.
Hull City'nin Zajc transferinden yüksek bonservis talebi nedeniyle vazgeçtiği aktarıldı. Zajc dosyası büyük olasılıkla kapandı. Slovak orta saha, sezon başında Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenirken Vitor Pereira ile hayata dönmüştü. Ancak performansı son haftalarda düşüşe geçti.
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