Acun Ilıcalı'dan onay! Ozan Tufan, Süper Lig devine transfer oluyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan onay! Ozan Tufan, Süper Lig devine transfer oluyor

01.04.2023 12:10

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor. Beşiktaş, milli futbolcu için harekete geçmeye hazırlanırken, Ilıcalı'nın transfere onay vermesi bekleniyor. İmzanın önünde yalnızca tarafların mali açıdan uzlaşma sağlaması kaldı.

Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Ozan Tufan. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

ACUN ILICALI AYRILMASINA İZİN VERECEK

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, burada da umduğunu bulamadı. Beşiktaş'ın transferi için devreye girdiği milli futbolcunun ayrılmasına Ilıcalı'nın izin vereceği belirtiliyor.

PARADA ANLAŞILIRSA İMZAYI ATACAK

Tarafların mali konularda anlaşma sağlaması durumunda Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Hull City formasıyla 36 maçta forma giyen Ozan Tufan, takımına 5 gollük katkı sağladı.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan onay! Ozan Tufan, Süper Lig devine transfer oluyor - Son Dakika


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