Acun Ilıcalı'dan onay! Ozan Tufan, Süper Lig devine transfer oluyor

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Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Ozan Tufan. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

ACUN ILICALI AYRILMASINA İZİN VERECEK

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, burada da umduğunu bulamadı. Beşiktaş'ın transferi için devreye girdiği milli futbolcunun ayrılmasına Ilıcalı'nın izin vereceği belirtiliyor.

PARADA ANLAŞILIRSA İMZAYI ATACAK

Tarafların mali konularda anlaşma sağlaması durumunda Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Hull City formasıyla 36 maçta forma giyen Ozan Tufan, takımına 5 gollük katkı sağladı.