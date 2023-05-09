Acun Ilıcalı Pelkas'a acımadı! Yunan topçu resmen Fenerbahçe'de

İngiltere Championship takımlarından Hull City, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas'la yolları ayırdı.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Yunan futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndü.

OPSİYONU VAR

5 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 3 yıllık mukavele imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Fenerbahçe, 30 Haziran 2023'te bitecek anlaşmayı uzatarak Pelkas'ı 1 yıl daha kadroda tutabilir.

PAOK TALİP OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki futbolcuya Yunanistan takımlarından PAOK istiyor. Pelkas, 2.2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye PAOK'tan transfer olmuştu.