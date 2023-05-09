İngiltere Championship takımlarından Hull City, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas'la yolları ayırdı.
Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Yunan futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndü.
5 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 3 yıllık mukavele imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Fenerbahçe, 30 Haziran 2023'te bitecek anlaşmayı uzatarak Pelkas'ı 1 yıl daha kadroda tutabilir.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki futbolcuya Yunanistan takımlarından PAOK istiyor. Pelkas, 2.2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye PAOK'tan transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı Pelkas'a acımadı! Yunan topçu resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika