Acun Ilıcalı Pelkas'a acımadı! Yunan topçu resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Pelkas'a acımadı! Yunan topçu resmen Fenerbahçe'de

09.05.2023 20:03

Hull City, Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas ile yolları ayırdı. Yunan futbolcu, İstanbul'a geri geldi. Acun Ilıcalı'nın oyun tarzını çok beğendiği 29 yaşındaki on numara, Hull City'de beklentileri karşılamadı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas'la yolları ayırdı.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Yunan futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndü.

Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı! Pelkas resmen Fenerbahçe'ye döndü

OPSİYONU VAR

5 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 3 yıllık mukavele imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Fenerbahçe, 30 Haziran 2023'te bitecek anlaşmayı uzatarak Pelkas'ı 1 yıl daha kadroda tutabilir.

Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı! Pelkas resmen Fenerbahçe'ye döndü

PAOK TALİP OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki futbolcuya Yunanistan takımlarından PAOK istiyor. Pelkas, 2.2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye PAOK'tan transfer olmuştu.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı Pelkas'a acımadı! Yunan topçu resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika


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