Adalı'dan 2025 Mesajı - Son Dakika
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Adalı'dan 2025 Mesajı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2025'in başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

31.12.2024 15:23
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2025 yılının siyah-beyazlı camiaya başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

Siyah-beyazlı kulübün sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Beşiktaş ailesi;

Geride bıraktığımız 2024 yılı; Beşiktaşımız için siyahın ve beyazın bir arada yaşandığı bir yıl oldu. Yine bu yılı geride bırakırken hep birlikte demokratik bir Olağanüstü Seçimli Genel Kurul süreci yaşadık. En zor zamanlarımızda bile 13 binin üzerinde Kongre üyemiz sandığa gelerek Beşiktaşımıza sahip çıktılar. Kötü günlerde büyük bir kenetlenme örneği gösterdiğimiz, birlik beraberlik mesajı verdiğimiz genel kurulumuzla da Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu bir kez daha yaşamış ve görmüş olduk.

Şanlı tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda yüce Beşiktaşımızın başkanlık makamına seçilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

Bu vesileyle genel kurulumuza katılarak Beşiktaşımıza sahip çıkan kıymetli üyelerimize bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlamıştır. Kulübümüzü zor günlerden aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın.

Camiamızın her bir ferdinin desteğiyle Beşiktaşımızı layık olduğu başarı ve mutluluk dolu güzel bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle adım atacağımız 2025 yılının; sporcularımıza, antrenörlerimize, teknik ekiplerimize, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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