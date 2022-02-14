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Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak - Son Dakika

Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak

14.02.2022 22:47
Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra hakem Ali Şansalan'a çok sert tepki gösterdi. Montella, "Burada emek var, şimdi gördüm. Net golü vermemiş. Ağzımdan kötü sözler çıkacak, ben gideyim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip maç sonu hakem Ali Şansalan hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı. Teknik Direktör Montella adeta ateş püskürdü.

İşte Montella'nın açıklamaları:

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Gösterdikleri performanstan dolayı çocuklarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Biz oynadık, biz istedik, biz yapmaya çalıştık. Son bölümde başarmak üzereydik ama olmadı. Bu yüzden içimizde acı tat kaldı. Takımımla gurur duyuyorum.

"NASIL KALECİNİN ÖNÜNDE BURABİLİR?"

Burada nasıl kalecinin önünde durabilir. Topun zaten gidemeyeceği bir yerde duruyor Mario ve kalecinin hiçbir şekilde görüşünü kapatmıyor.

"BURADA EMEK VAR"

Kendi gözümle iptal edilen son golü izleyemedim. Mario Balotelli'nin kalecinin önünü kapattığı görüşü var. İzleyen arkadaşlar böyle olmadığını söyledi. Beni şaşırtan şey, hakemin gidip izlememesi. Burada bir emek var. Şimdi gördüm, net bir gol.

"ÇOK GERGİNİM"

Balotelli nasıl kalecinin önünü kapatmış? Hiçbir şekilde alakası yok. Kusura bakmayın daha fazla konuşmayacağım. Çok gerginim, yoksa çok kötü konuşacağım."

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Ali Şansalan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak - Son Dakika Spor


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