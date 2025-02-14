Adana Demirspor'a Ceza!

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(ANKARA)-PFDK, Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet ile 3 puan silme cezası verdi. Murat Sancak'a da 30 gün hak mahrumiyeti ile para cezası kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 23. haftaya ilişkin kararlarını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray maçında 30. dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'a verilen ceza belli oldu.

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un 3-0 hükmen mağlup edilmesi ve 3 puanının silinmesine karar verdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise 30 gün hak mahrumiyeti ile 500 bin TL para cezası kesildi.

TFF'nin internet sitesinde yayınlanan PFDK kararı şöyle:

"Adana Demirspor A.Ş.'nin, 09.02.2025 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Adana Demirspor A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kurulumuza Adana Demirspor A.Ş. idarecisi olarak sevk edilen Murat Sancak'a ilişkin olarak, kulüp tarafından anılan kişinin "ne kulüp nezdinde ne de A.Ş. nezdinde hiçbir yetkisi, bağı, hukuki hakkı olmadığı" belirtilmiş olmasına rağmen adı geçen kişinin müsabaka akreditasyon listesinde kulüp tarafından müsabakaya misafir takım mensubu olarak akredite edildiği ve olayın oluş şekli, müsabaka sonrasında ikrar mahiyetindeki açıklamalar dikkate alınarak Adana Demirspor A.Ş. görevlisi Murat Sancak'ın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 500.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Adana Demirspor A.Ş. görevlisiCihan Eliçiçek'in, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti."