Murat Sancak: "Balotelli'nin gitme arzusu var" - Son Dakika
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Murat Sancak: "Balotelli'nin gitme arzusu var"

29.08.2022 01:10
Murat Sancak: "Balotelli'nin gitme arzusu var"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin gitme arzusunun olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin gitme arzusunun olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir canlı yayında, Teknik Direktör Montella ile yıldız oyuncu Balotelli arasındaki gerginlik hakkında konuştu. Sancak, "Bunlar normal şeyler çok önemli değil hiçbir problem yok. Montella İtalya'ya gitti, Balotelli ise Adana'da ikisiyle de görüştüm. Bir problem yok. Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon Euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak. Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artemi'yi aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar Balotelli'siz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Balotelli, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak: 'Balotelli'nin gitme arzusu var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Sancak: "Balotelli'nin gitme arzusu var" - Son Dakika
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