Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Adana Demirspor, Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktörler Mustafa Dalcı ve Serdar Topraktepe, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

16.12.2024 22:13  Güncelleme: 22:18
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SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Konyaspor maçıyla bir ivme yakaladıklarını kaydederek, "Oyuncularım, puan kazanma adına daha güçlü olmaya başladı. O yüzden oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. İlk yarı kusursuza yakın oynadık. İlk yarı maçı koparabilirdik, daha farklı olabilirdi. İkinci yarı Beşiktaş baskılı oynasa da planımızda olan şeylerdi. Tabi ki oyuncularımın psikolojisi de çok önemliydi. Haftalardır kazanamayan bir Adana Demirspor vardı. Skoru korumak adına refleks gösterdi oyuncularım. Son 3 haftadır sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maç otoritelere göre sürpriz olabilir ancak bize göre değildi" diye konuştu.

'GALİBİYETİ MAESTRO'YA ARMAĞAN EDİYORUZ'

Maestro'nun devre arası aldığı kötü haberin ardından aralarında geçen konuşmadan bahseden Dalcı, "Maestro'nun kardeşinin rahmetli olduğunu öğrendik. O'na, 'Kendini kötü hissediyorsan, seni çıkarabilirim. Duyguların, maçtan daha önemli' dedim. O büyük bir karakter gösterdi. Belki de oyuncularımın bu reaksiyonu bundan dolayıydı. Bu nedenle galibiyeti ve mücadeleyi Maestro'ya armağan ediyoruz" dedi.

TOPRAKTEPE: KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe de, Adana Demirspor'u zor şartlardaki mücadelesinden dolayı kutladığını belirterek, "Bu maçın önemini futbolcu arkadaşlarımıza defalarca söyledik. Bu maçın Fenerbahçe maçından da zor olacağının bilincindeydik. Çünkü Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Bize göre çok rahatlardı. O yüzden direnç gösterdiler. Maça başladığımız ilk anda futbolcularımız bu direnci gösteremedi. Dolayısıyla ilk yarıyı da 2-0 mağlup tamamladık. İkinci yarı direnç gösterdik, gol de bulduk. 10 kişi kaldık, pozisyonlar da bulduk ancak iş işten geçmişti. Camiamdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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