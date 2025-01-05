Adanaspor - Amed Maçında Gol Yok

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Murat'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Yakal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jankat'ın kontrolünde dışarı çıktı.
31. dakikada Adanaspor savunmasından seken topu önünden bulan Murat'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
57. dakikada Lourenço, Diakite'ye yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü.
67. dakikada Ciss'in pasında topla buluşan Feyzi, ceza sahası yayından sert vuruşunda, kaleci Veysel topu kurtarırken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
81. dakikada Fofana'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Dabo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli, Kağan Çalışır
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Adama Fofana, Fatih Kurucuk, Isaac Opoku Donkor, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy, Samuel Yepie Yepie (Ferhat Katipoğlu dk. 88), Abdoulaye Dabo (Burhan Tuzun dk. 90+5), Cheik Oumar Diakite (Abdoul Fessal Tapsoba dk.59), Doğukan Emeksiz (Metehan Altunbaş dk. 46), Amadou Ciss
Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Yasin Midiliç, Cem Güzelbay
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Yohan Cassubie, Yılmaz Ceylan, Lourenço, Sinan Kurt (Oktay Aydın dk. 72), Max Gradel, Yakal Taylan
Yedekler: Nurullah Aslan, Serkan Odabaşoğlu, Çekdar Orhan, Britt Assombalonga, Mehmet Yeşil, Batuhan Tur, Nicolas N'Koulou, Kristijan Lovric, Cıvan Süer
Teknik Direktör: Servet Çetin
Kırmızı kart: Lourenço (dk. 57) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Samuel Yepie Yepie, Doğukan Emeksiz, Abdoul Fessal Tapsoba (Adanaspor), Murat Uçar, Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler) - ADANA
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