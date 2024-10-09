Adanaspor'da Yeni Başkan Akgül - Son Dakika
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Adanaspor'da Yeni Başkan Akgül

Mustafa Furkan Akgül, Adanaspor'un başkanlık görevine getirildi. Yeni yönetim kurulu belirlendi.

09.10.2024 23:59
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ADANASPOR Kulübü'nde başkanlık görevine Mustafa Furkan Akgül getirildi. Yeni yönetim kurulu belirlendi.

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte yeni yönetim kurulu listesi belirlendi. Buna göre 30 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Mustafa Furkan Akgül

As Başkan: Cem Kaan Parsak

Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zeki Kıvanç

Tesisleşme ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşen Sivaslıoğlu

Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürhan Sakman

Medya ve Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fedai Kahraman

Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Arda Hüner

Futbol Yapılanmasından Sorumlu YKÜ: Osman Sümer

Basın Sözcüsü: Bülent Üzel

Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Erkin Ali Doygun ve Feramuz Orhan

Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu YK Üyeleri: Ata Bayındır ve Deniz Abadan

Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu YK Üyeleri: Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl

Alt Yapıdan Sorumlu YK Üyeleri: Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli

Sağlık İşerinden Sorumlu YK Üyesi: Ömürden Büyüksural

Sosyal Projeler ve Halkla İlişkilerden Sorumlu YK Üyesi: Ersin Yelimgil

Taraftar ve Taraftar Derneklerinden Sorumlu YK Üyesi: Ercan Şekerci

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri: Aslan Tepeli, Mahir Özmen, Taha Tekince ve Tarık Elma

Kaynak: DHA

Mustafa Furkan, Adanaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor'da Yeni Başkan Akgül - Son Dakika

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