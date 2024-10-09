ADANASPOR Kulübü'nde başkanlık görevine Mustafa Furkan Akgül getirildi. Yeni yönetim kurulu belirlendi.
Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte yeni yönetim kurulu listesi belirlendi. Buna göre 30 kişiden oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde:
Başkan: Mustafa Furkan Akgül
As Başkan: Cem Kaan Parsak
Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zeki Kıvanç
Tesisleşme ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşen Sivaslıoğlu
Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürhan Sakman
Medya ve Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fedai Kahraman
Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Arda Hüner
Futbol Yapılanmasından Sorumlu YKÜ: Osman Sümer
Basın Sözcüsü: Bülent Üzel
Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Erkin Ali Doygun ve Feramuz Orhan
Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu YK Üyeleri: Ata Bayındır ve Deniz Abadan
Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu YK Üyeleri: Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl
Alt Yapıdan Sorumlu YK Üyeleri: Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli
Sağlık İşerinden Sorumlu YK Üyesi: Ömürden Büyüksural
Sosyal Projeler ve Halkla İlişkilerden Sorumlu YK Üyesi: Ersin Yelimgil
Taraftar ve Taraftar Derneklerinden Sorumlu YK Üyesi: Ercan Şekerci
Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri: Aslan Tepeli, Mahir Özmen, Taha Tekince ve Tarık Elma
Son Dakika › Spor › Adanaspor'da Yeni Başkan Akgül - Son Dakika
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