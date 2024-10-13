Adanaspor'un Yeni Başkanı Akgül'den Sportif Başarı Vurgusu - Son Dakika
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Adanaspor'un Yeni Başkanı Akgül'den Sportif Başarı Vurgusu

Adanaspor\'un Yeni Başkanı Akgül\'den Sportif Başarı Vurgusu

Adanaspor başkanı Furkan Akgül, taraftar desteği için sportif başarının önemine dikkat çekti.

13.10.2024 15:05
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1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni başkanı Furkan Akgül, "Taraftarı stada getirmenin en kolay yolu da sportif başarıdır. Adanaspor sevgisi azalmadığı için biz sahada gerekeni yapmaya başlayınca stada geleceklerdir. Bu sorumluluğun bilincinde kararlar vererek, başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz" dedi.

Turuncu-beyazlı takımda Asil Bostancı'nın ayrılık kararının ardından başkanlık koltuğuna oturan Furkan Akgül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya As Başkan Cem Kaan Parsak, yönetim kurulu üyeleri Kemal Bekaroğlu, Osman Sümer, Gürhan Sakman, Savaş Tatıl ve Ersin Yelimgil de katıldı. Adanaspor Başkanı Furkan Akgül, göreve geldiği için mutlu olduğunu, yönetim kurulu olarak güzel şeyler hissettiğini söyledi.

'BİRÇOK KİŞİNİN HAYALİNİ KURDUĞU NOKTADA OTURUYORUZ'

Adanaspor'u yönetme sorumluluğunun altından en iyi şekilde kalkmaya çalışacaklarını belirten Akgül, "Adana'da birçok kişinin belirli bir yaşa geldikten sonra hayalini kurduğu bir noktada oturuyoruz. Asil Bostancı, beklemediğimiz sebeplerden ötürü başkanlığı bırakmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda bizim gelmemize karar verildi. Bu sorumluluğun bilincinde kararlar vererek, başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

'SPORTİF BAŞARI ÇOK ÖNEMLİ'

Taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Akgül, "Takıma destek için sportif başarı çok önemli, bunun bilincindeyiz. Taraftarı stada getirmenin en kolay yolu da sportif başarıdır. Ne yaparsanız yapın, başarı yoksa taraftar mutsuz olur. Taraftarımız, başarısızlık 4-5 sezona uzayınca doğal olarak soğudular. Adanaspor sevgisi azalmadığı için biz sahada gerekeni yapmaya başlayınca stada geleceklerdir" dedi.

'EKSİK BİR TAKIM OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Transfer süreciyle ilgili bilgiler veren Akgül, "Bugünün şartlarında en azından sakatlık ve ceza olmazsa çok eksik bir takım olduğuna inanmıyorum. Mutlaka devre arasına kadar gemiyi limana en iyi şekilde yanaştırıp, arkasından doğru takviyelerle daha ileriye adım atmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adanaspor'un Yeni Başkanı Akgül'den Sportif Başarı Vurgusu - Son Dakika

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