Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Adasokağı, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 40-38 yendi.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi Adasokağı'nın 17-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen haftanın açılış karşılaşmasını 40-38 kazanan Adana ekibi, galibiyet serisini sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Adasokağı, İzmir'i 40-38'le Geçti - Son Dakika
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