Adasokağı'nın Avrupa Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adasokağı'nın Avrupa Hedefi

Adasokağı\'nın Avrupa Hedefi

Adasokağı, Hentbol Süper Lig'de play-off potasında kalmayı hedefliyor ve Avrupa'da mücadele etmek istiyor.

03.01.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremler nedeniyle hakkını dondurduğu Hentbol Kadınlar Süper Lig'e döndüğü sezonda 9 maçta 7 galibiyet alan Adana temsilcisi Adasokağı, Avrupa'da mücadele edebilmek için play-off potasındaki yerini korumayı istiyor.

Dezavantajlı mahallelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla 8 yıl önce kurulan Adasokağı, 2021-2022 sezonu sonunda yükseldiği Hentbol Kadınlar Süper Lig'deki hakkını 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından dondurdu.

Toparlanma sürecini tamamlayıp 2024-2025 sezonunda lige dönen Adana ekibi, çıktığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Ligin ilk yarısını 14 puanla 3. sırada tamamlayan Adasokağı, ikinci yarının hazırlıklarını başantrenör Nesimi Dağdoğan yönetiminde Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Adana ekibi, 5 Ocak'ta sahasında ağırlayacağı Ortahisar Belediyesi'ni yenip play-off iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Dağdoğan: "Hedefimiz, gelecek yıl Adana'mızı Avrupa'da temsil etmek"

Başantrenör Nesimi Dağdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te Adasokağı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yaparken kurduğu takım vasıtasıyla kız çocuklarını hentbolla tanıştırdığını anlattı.

Ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapmak istediklerini belirten Dağdoğan, "Hedefimiz, ligi ilk 4 sırada tamamlayıp, play-off sonucunun ardından gelecek yıl Adana'mızı Avrupa'da temsil etmek. Genç ve dinamik bir takımız; 21,5 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımız var. Bu yıl dışarıdan yaptığımız transferlerle dinamik, tempolu ve göze hoş gelen hentbol oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Alper Tunga Kalsın da iyi planlama ve doğru kadro yapısıyla lige döndüklerini söyledi.

Sezona Avrupa'da mücadele etme hedefiyle başladıklarını dile getiren Kalsın, "Sezon başında koyduğumuz hedefleri yakalayacağımız öngörüsüyle yola devam ediyoruz. Ligin sonunda play-off etabında mücadele edip gelecek yıl Adana'da Avrupa kupası maçı oynayacağız gibi duruyor." dedi.

Öte yandan, takım kaptanı Najiba Ahmadi, sezonu üst sıralarda bitireceklerine inandığını belirtti.

İlk yarıda aldıkları mağlubiyetlerden ders çıkaracaklarını vurgulayan Najiba, "Play-off'a yüzde 99 kalacağımızı düşünüyorum çünkü çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Lig sonunda bir Avrupa takımıyla oynamayı çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcu Sudenaz Kıyga ise Adasokağı ile öğrencilik yıllarında tanıştığını belirterek, "Kuruluğundan beri kulüpteyim, milli takıma da gittim. Play-off'a kalıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adasokağı'nın Avrupa Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: Adasokağı'nın Avrupa Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.