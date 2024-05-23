UEFA Avrupa Ligi Finalinde Hat-Trick Yapan İtalyan Ekibi Atalanta'nın Nijeryalı Yıldızı Ademola Lookman Tarihe Geçti - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi Finalinde Hat-Trick Yapan İtalyan Ekibi Atalanta'nın Nijeryalı Yıldızı Ademola Lookman Tarihe Geçti

UEFA Avrupa Ligi Finalinde Hat-Trick Yapan İtalyan Ekibi Atalanta\'nın Nijeryalı Yıldızı Ademola Lookman Tarihe Geçti

Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman, UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek hat-trick yaparak tarihe geçti. Lookman, UEFA kulüp turnuva finallerinde hat-trick yapan ilk Afrikalı futbolcu olurken, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi tarihinde finalde 3 gol atan ilk futbolcu oldu. Bu başarıya ulaşan diğer futbolcular arasında Ferenc Puskas ve Alfredo Di Stefano da bulunuyor.

23.05.2024 14:15
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UEFA Avrupa Ligi finalinde "hat-trick" yapan İtalyan ekibi Atalanta'nın 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ın bu başarısı, UEFA kulüp turnuva finalleri tarihinde 3 ve üzeri gol atan futbolcuları gündeme getirdi.

UEFA Avrupa Ligi finaline namağlup çıkan Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek şampiyon olan Atalanta'da golleri atan Lookman, UEFA tarihine geçti.

Lookman, UEFA kulüp turnuva finallerinde "hat-trick" yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Nijeryalı yıldız, ayrıca UEFA Avrupa Ligi tarihinde finalde 3 gol atan ilk futbolcu olarak bir başka başarıya imza attı.

Lookman dışında, günümüzde devam eden 3 UEFA kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan final maçlarında şimdiye kadar hiçbir oyuncu "hat-trick" yapma başarısı gösteremedi.

Nijeryalı yıldız ile birlikte UEFA kulüp turnuvaları tarihinde 3 ve üzeri gol atan 4 futbolcu bulunuyor. Bir futbolcu ise bu başarıya iki kez ulaştı.

Macar futbolcu Ferenc Puskas, zamanın en büyük UEFA kulüp organizasyonu olan Şampiyon Kulüpler Kupası finallerinde, bir kez 3 gol, bir kez de 4 gol atarak bu başarıya 2 kez ulaşan tarihteki tek futbolcu konumunda bulunuyor.

UEFA kulüp turnuvalarında 4 gol atan tek futbolcu Puskas

Günümüzde yerini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bırakmış olan zamanın en büyük UEFA kulüp organizasyonundaki 1960 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları karşılaşmış ve atılan 10 golle final tarihinin en golü maçı oynanmıştı.

Macar futbolcu Ferenc Puskas, Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'u 7-3 yendiği 1960 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde 4 gol atmıştı.

Real Madrid'in söz konusu finaldeki diğer üç golünü ise Arjantinli oyuncu Alfredo Di Stefano kaydetti.

Arjantinli futbolcu da bu başarısıyla UEFA kulüp organizasyonları finallerinde hat-trick yapan futbolcular arasına adını yazdırdı.

Puskas, 1962 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Benfica takımları arasında oynanan ve Portekiz ekibinin 5-3 kazandığı maçta İspanyol ekibinin kaydettiği 3 golü de atarak ikinci kez "hat-trick" ve üzeri gol atma başarısı göstermişti.

Pierino Prati'den "hat-trick"

1969 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde, İtalya'nın Milan ile Hollanda'nın Ajax takımları karşı karşıya gelmişti.

Maçı 4-1 kazanan Milan kupayı kazanmış ve takımının 3 golünü atarak hat-trick yapan İtalyan futbolcu Pierino Prati, karşılaşmanın yıldızı olmuştu.

UEFA kulüp organizasyon finallerinde 3 ve üzeri gol atan oyuncular:

FutbolcuÜlkesiOrganizasyonTakımAttığı gol
Ferenc PuskasMacaristan1960 Şampiyon Kulüpler Kupası finaliReal Madrid4
Alfredo Di StefanoArjantin1960 Şampiyon Kulüpler Kupası finaliReal Madrid3
Ferenc PuskasMacaristan1962 Şampiyon Kulüpler Kupası finaliReal Madrid3
Pierino Pratiİtalya1969 Şampiyon Kulüpler Kupası finaliMilan3
Ademola LookmanNijerya2024 UEFA Avrupa Ligi finaliAtalanta3

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi Finalinde Hat-Trick Yapan İtalyan Ekibi Atalanta'nın Nijeryalı Yıldızı Ademola Lookman Tarihe Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi Finalinde Hat-Trick Yapan İtalyan Ekibi Atalanta'nın Nijeryalı Yıldızı Ademola Lookman Tarihe Geçti - Son Dakika
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