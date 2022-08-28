Galatasaray'ın peşinde olduğu Belotti, Roma'da! 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı - Son Dakika
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Galatasaray'ın peşinde olduğu Belotti, Roma'da! 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı

28.08.2022 19:18
Galatasaray'ın peşinde olduğu Belotti, Roma'da! 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Andrea Belotti, Roma'ya transfer oldu. Deneyimli golcü, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belotti, Çizme ekibinde yıllık net 3 milyon euro maaş alacak.

Transfer döneminde Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ancak imza aşamasına gelemediği Andrea Belotti, İtalya'da kaldı.

3 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

İtalya Serie A ekibi Roma, Andrea Belotti'yi renklerine bağladı. Deneyimli golcü, İtalyan devi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belotti, Çizme ekibinde yıllık 3 milyon euro net maaş kazanacak.

Galatasaray'ın peşinde olduğu Belotti, Roma'da! 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı

"ROMA'NIN HEDEFLERİ BÜYÜLEDİ"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Belotti, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın peşinde olduğu Belotti, Roma'da! 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı - Son Dakika
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