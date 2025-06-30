Affan Keçeci'den Divan Kurulu Adaylığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Affan Keçeci'den Divan Kurulu Adaylığı

30.06.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Divan Kurulu başkan adayı Affan Keçeci, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına adaylığını duyuran Affan Keçeci, göreve gelmeleri durumunda divan kurulunda birlik ve beraberliği hakim kılacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyesi Keçeci, Tüpraş Stadı'ndaki White Pepper restoranda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla buluştu.

Keçeci, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunu tarihi sorumluluğuna ve kurumsal kimliğine yakışır şekilde yeniden yapılandırmak istediklerini dile getirerek, "Divan kurulumuzun Beşiktaş'ın kalbi, beyni ve ruhu olduğuna inanıyorum. Divan kurulunun her daim ve her şart altında kişilerden bağımsız kutup yıldızı misali kılavuz olması gerektiğini ben ve arkadaşlarımız savunuyoruz. Geleceğe güvenle yürümek için saygıyla güçlenen, etkinlikle fark yaratan divan kurulu başkan adaylığımı sizlerin huzurunuzda saygıyla açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın temelinde saygı ve sevginin var olduğunu aktaran Affan Keçeci, "Son yıllarda bu iki kavram yıprandı. Gereksiz gerilimlerin yerine birlik ve beraberliği hakim kılacağız. Divan kurulunu gurur duyulan bir yapıya dönüştürmek için çalışacağız, kurumsallaştıracağız. Çalışkan bir divan olacağız. Tüzüğün verdiği yetkilerle komisyonlar kuracağız. Yaratıcılıkla tecrübeyi bir araya getireceğiz. Mesleğinde öne çıkan genç kardeşlerimle geleceği oluşturacağız. Etik kurulu, hukuk kurulu ve sosyal ilişkiler dayanışma kurulu komisyonlarını kuracağız." diye konuştu.

Projelerinden de bahseden Keçeci, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun internet sitesinin olmadığını vurgulayarak, kulüp için gerekli domainleri kendilerinin satın aldığını açıkladı.

Affan Keçeci'nin başkanlık aday listesinde Ahmet Saraç, Belgin Bilge, Erkan Ertem, Gökben Çuhadar, Haldun Boz, Hicabi Gökdereli ve İsmail Hayri Cem bulunuyor. Keçeci, listesindeki 8. kişiyi daha sonra açıklayacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Affan Keçeci'den Divan Kurulu Adaylığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi

14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
13:42
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
13:14
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
11:28
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
22:51
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 14:38:04. #7.12#
SON DAKİKA: Affan Keçeci'den Divan Kurulu Adaylığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.