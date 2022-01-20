Afyon Belediyespor, Tuğberk Gedikli ile Şafak Edge'yi transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Tuğberk Gedikli ile Şafak Edge'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Fethiye Belediyespor'da oynayan eski oyuncuları Tuğberk Gedikli ile Balıkesir Büyükşehir Belediye'de forma giyen oyun kurucu Şafak Edge'nin transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Edge, 2015-16 sezonunda Galatasaray formasıyla Eurocup şampiyonluğu kazandı. Gedikli ile Edge, ailemize hoş geldiniz." ifadeleri kullanıldı.