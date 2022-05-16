Afyonkarahisar'a Kano'da ilk madalya geldi - Son Dakika

Adana'da düzenlenen Küçük Erkekler Kano Türkiye Birinciliği yarışmalarında Ayşegül Arsoy Ortaokulu öğrencisi Fikret Berk Koç Türkiye üçüncüsü oldu

2021 - 2022 sezonu Küçük Erkekler Kano Türkiye Birinciliği yarışmaları 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Adana'da düzenlendi. Müsabakaya Afyonkarahisar'dan 10 sporcu katıldı. Yarışmalarda Ayşegül Arsoy Ortaokulu öğrencisi Fikret Berk Koç Türkiye üçüncüsü oldu. Akarçay'da hizmete açılan Afyonkarahisar Su Sporları Merkezinde Antrenör Can Memili sporcuların tecrübe kazanmaları için tüm yarışmalara katılım sağladığını söyledi. Sporcularını tebrik eden Antrenör Memili: "Bu kadar kısa sürede yapılan eğitimin sonucunda madalya çıkartabilmek benim için gurur verici. Yarışmaya katılan tüm sporcularımı tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR