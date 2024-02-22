Afyonkarahisar\'da 390 Genç Spora Yönlendirilecek

Spor

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'na İhsaniye ilçesinde 390 genç katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu program kapsamında, İhsaniye ilçesinde gençlerle buluştu. Programın üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu ve amaçlarının yetenekli gençleri keşfedip spora yönlendirmek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu programla ilimiz genelindeki tüm üçüncü sınıf öğrencilerimizin taramasını yapacağız. Farklı branşlarda yetenekli çocuklarımızı keşfedip onları spora yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede hem sporun tabana yayılmasına katkıda bulunacağız hem de milli takımlarımıza yeni sporcular kazandıracağız." dedi.

Programın ilk etabında İhsaniye ilçesinde 390 öğrenciye yetenek taraması yapıldığını belirten Kasapoğlu, "Tarama testleri, koordinasyon, denge, hız, kuvvet ve esneklik gibi temel motorik becerileri kapsıyor. Testler sonucunda belirlenen yetenekli sporcularımız, branşlara göre spora yönlendirilecek." ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR