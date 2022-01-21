Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR - KaravanFest'in kamp "ateşi" yakıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle Afyonkarahisar'da düzenlenen KaravanFest'in kamp ateşi yakıldı.

Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen festival kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen karavanların, termal altyapıya sahip Afyon Motor Sporları Merkezi Uluslararası Kamp Karavan Alanı'na girişleri yapılıyor.

"4 Mevsim Afyonkarahisar" organizasyonu kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan misafirler, KaravanFest'in ilk ateşini de yaktı. Ateşin etrafına toplanan karavancılar, akordiyonlar eşliğinde şarkılar söyledi, muhabbet etti.

Karavan tutkunları, hafta sonu kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezecek. Akşamları da konserlerle birlikte yakılan kamp ateşinde keyifli zaman geçirecek.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale 200'ün üzerinde karavanın katılım sağlamasının beklendiğini belirterek, "Afyonkarahisar için çok önemli bir etkinlik. Bugün kar yağışı başladı ve yarın da devam edecek. Beyazlara bürünecek burası. Dolayısıyla çok güzel bir festival yaşayacağız. Soğuk kış gününde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen karavan tutkunlarına, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Akülke, festival kapsamında düzenlenecek konser etkinliğine farklı illerden misafirlerinin de katılacağını vurguladı.

Türkiye'deki ilk kış karavan festivalinin Afyonkarahisar'da düzenlendiğine dikkat çeken Akülke, "Bu şartlar karavan tutkunları için çok zor. Ama bu zorluğa rağmen mutlu olmayı bekliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onlara en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bugün de festivalimizin ilk kamp ateşini yaktık." ifadelerini kullandı.

Leyla Özdağ: "Afyonkarahisar çok güzel bir destinasyon"

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ da kış ayında düzenledikleri KaravanFest'e imza atmanın mutluluğunu ve keyfini yaşadıklarını belirtti.

Hava şartlarının karavancıları etkilemediğini aktaran Özdağ, şunları kaydetti:

"Karavanla yaşam her yerde yapılıyor. Deniz kenarında, doğada ve kültürel mekanlarda. Bu noktada Afyonkarahisar da çok güzel bir destinasyon. Burayı kazandırdıkları için Afyonkarahisar Valiliği ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Karavancılarımızda burada olmaktan dolayı da çok memnunlar. Kar, kış yaşıyoruz. Karavan bir ev. Bulunduğu ortamdan ziyade evin sıcaklığı önemli. Biz, çok keyifliyiz. Özellikle de kar yağışı çok hoşumuza gidiyor. Festivalde çok güzel muhabbetler ve sohbetler de olacak."

Muğla'dan gelen karavan tutkunu Deniz Gürer de Afyonkarahisar'a ilk kez geldiğini ve verilen hizmetlere birlikte çok güzel bir karavan alanı oluşturulduğunu ifade etti.