Konya 'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Duygu Gedik, memleketi Sandıklı'da çiçeklerle karşılandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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