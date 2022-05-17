AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi

17.05.2022 17:39

Afyonkarahisar'da 10 branşta düzenlenen ÜNİLİG Finalleri tamamlandı.

Afyonkarahisar'da 10 branşta düzenlenen ÜNİLİG Finalleri tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen müsabakalar, futbol ve masa tenisi finalleriyle tamamlandı.

Organizasyonda, 10 branşta dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, ödül töreninde AA muhabirine, ÜNİLİG Finalleri'ne ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyona 132 üniversiteden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığını aktaran Dereci, "7-17 Mayıs tarihlerinde 10 branşta finalleri düzenledik. Eğlenceli müsabakalarda başarılı sporcuları gözlemlemiş olduk. Afyonkarahisar'da güzel bir şekilde hareketlendi. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında tamamlanan ÜNİLİG Finalleri'ne katılan sporculara teşekkür ederken, AKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ocak ise organizasyona rekor katılım olduğunu ifade etti.

Futbol branşında şampiyon olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi takımının kaptanı Mustafa Ekici de yaptığı açıklamada, turnuvayı kazanmanın kolay olmadığını vurgulayarak, "Finallere katılan çok sayıda üniversite vardı. Takım arkadaşlarımız ellerinde gelen her şeyi yaptı. Sonunda şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi
AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi
AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi
AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi

YORUMLAR
500
Baskil'de 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek Baskil'de 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenlenecek Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0 Şahinbey Ampute bir engeli daha aştı: 5-0
Kaynak: AA

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Karahisar, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement