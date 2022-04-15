Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

TFF 2. Ligde hafta sonu evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak Afyonspor gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Afyonspor, 17 Nisan Pazar günü evinde ligin 4. sırasında yer alan Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Zorluk karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde yapan mor beyazlı ekipte hedef 3 puanı almak. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcuların hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR