Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

15.04.2022 13:47
Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Ligde hafta sonu evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak Afyonspor gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Ligde hafta sonu evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak Afyonspor gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Afyonspor, 17 Nisan Pazar günü evinde ligin 4. sırasında yer alan Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Zorluk karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde yapan mor beyazlı ekipte hedef 3 puanı almak. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcuların hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, Pazar, Nisan, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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