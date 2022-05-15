Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

15.05.2022 11:34
Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Abide Meydanında düzenlenen törene, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak, Şube Müdürleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sportif etkinliklerle devam edecek. - AĞRI

Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

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Münir Karaloğlu, Gençlik Haftası, gençlik, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika


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