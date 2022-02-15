Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında Ağrılı Genç halterci Batuhan Akbaş 89 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler Türkiye Halter Şampiyonası 11-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Osmaniye Tosyalı Spor Salonunda yapıldı. 3 günde tamamlanan Okul Sporları Gençler Halter Türkiye Şampiyonasında 69 ilden 559 sporcu mücadele etti. Ağrı'yı temsilen şampiyonaya katılan Batuhan Akbaş 89 kilo kategorisinde 100 kg koparma 125 silkme toplam 225 kg ile Türkiye şampiyonu oldu. Batuhan Akbaş'ın hem antrenörü aynı zamanda babası olan halter antrenörü Muhlis Akbaş yaptığı açıklamada: "Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandık. İnşallah ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Genç halterci Batuhan Akbaş ise; "Şampiyon olduğum için çok mutluyum. İnşallah daha nice madalya ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi. - AĞRI