Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret - Son Dakika
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Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret

05.05.2022 16:55
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çeşitli tarihlerde vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çeşitli tarihlerde vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, vefat eden taraftarlardan Mehmet Dalman ve Mustafa Çelik ile Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara'nın kabirlerini ziyaret etti. Başkan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretler esnasındaki ilk durağı 5 Mayıs 1996 tarihinde hayatını kaybeden taraftarlardan Mehmet Dalman'ın Giresun'un Görele ilçesindeki mezarı oldu. Dalman'ın bordo-mavili bayrağı ve çiçeklerle süslenen mezarı başında ailesiyle birlikte okunan duanın ardından yöneticiler, 1992 yılında kaza sonucu hayatını kaybeden taraftarlardan Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara'nın Çarşıbaşı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından dualar edildikten sonra Arsin'e geçen heyet, 2010-2011 sezonunda oynanan Eskişehirspor karşılaşması sonrası hayata veda eden taraftar Mustafa Çelik'in mezarını ziyaret etti.


Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ziya Kara, Akyazı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret - Son Dakika


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