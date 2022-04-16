Ahmet Nur Çebi iftar yemeğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Nur Çebi iftar yemeğine katıldı

16.04.2022 14:19
Ahmet Nur Çebi iftar yemeğine katıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlılar Grubu'nun iftar yemeğine katıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlılar Grubu'nun iftar yemeğine katıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın İstanbul Ticaret Odası Beşiktaşlılar Grubu'yla verdiği iftar yemeğine katıldı. Aynı zamanda kongre üyesi olan Beşiktaşlı iş insanlarının hazır bulunduğu Çengelköy'deki iftarda gurubu temsilen iş insanı Fatih Güner, Başkan Çebi'ye plaket verdi ve başarılar diledi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdı: Giysi çalıyorlardı Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdı: Giysi çalıyorlardı Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ, Beşiktaş, İto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi iftar yemeğine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Vedat Muriç, Türkiye'ye dönüyor: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılıyor
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
13:40 Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş!
13:34 Ünlü sunucu ve mimar Selim Yuhay'ın mutlu günü: Ve biz evlendik
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:25:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi iftar yemeğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement