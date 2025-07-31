- İsveç'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Down sendromlu Ahmet Ünal, annesi Döndü Ünal ve hocası Ahmet Koçyiğit sevinçlerini DHA ile paylaştı.
UEFA AVRUPA LİGİ
21.00 Shakhtar (4) - (2) Beşiktaş
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
20.45 Başakşehir FK (1) - (0) Cherno More
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertlilerde dün istanbul'a gelen Skriniar ve Semedo'nun sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda Osimhen'in sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi
-İkinci ön eleme turu rövanş maçları oynanacak.
UEFA Konferans Ligi
-İkinci ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak
Son Dakika › Spor › Ahmet Ünal Avrupa Judo Şampiyonu! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?