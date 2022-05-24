Ailece madalya ile döndüler - Son Dakika
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Ailece madalya ile döndüler

24.05.2022 15:19
Ailece madalya ile döndüler

Türkiye Dalış Şampiyonası Gençler kategorisinde aynı aileden iki kız bronz madalya, baba ise statikte nefes tutmada gümüş madalya alarak ilçenin gururu oldu.

Türkiye Dalış Şampiyonası Gençler kategorisinde aynı aileden iki kız bronz madalya, baba ise statikte nefes tutmada gümüş madalya alarak ilçenin gururu oldu. Bronz madalya alan 14 yaşındaki Altınoluk Fikriye Mehmet Elberk Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrenci Toprak Toprak ülkemizi Belgrat'ta temsil edecek.

Baba Serkan Toprak, "Balıkesir Edremit Güre'de oturuyorum. Serbest Dalış Mili Sporcusu Dünya Serbest Dalış Kupası'nda dünya 3.'sü, Türkiye şampiyonuyum. Ankara'daki Türkiye Indoor Havuz Şampiyonası'nda kızlarımla tam 3 madalya aldık. Ben statik nefes tutmada gümüş, kızlarım ise Toprak 2 bronz madalya, diğer kızım Berivan Şevval Toprak ise DYN-BF branşında 4.'lük alarak siz değerli Edremitlilere hediye ediyoruz. Ahmet Çetin'e, Ali kalabaş'a bizlere açık denizde desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyorum. Yine derin dalışlarda şampiyonluk bu yıl bizim ve körfezin maviliğine armağan olacaktır. Sizlere söz veriyoruz" dedi.

TSSF Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın ise ailenin bu başarısından gurur duyduklarını ifade etti. - BALIKESİR

Ailece madalya ile döndüler
Ailece madalya ile döndüler

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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